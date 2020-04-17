Meclis 45 gün ara verdi

TBMM’nin, 100’üncü açılış yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kısa bir özel oturumdan sonra 2 Haziran’a kadar kapalı olması kararlaştırıldı.

BALKONDA 23 NİSAN

Bir asırı dolduran Meclis’te bu yıl planlanan görkemli kutlama etkinlikleri salgın nedeniyle ertelendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21.00’de tüm Türkiye’yi evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırdı. Bu kapsamda 23 Nisan saat 21.00’de televizyonlarda İstiklal Marşı’nın yayınlanması bekleniyor.

Salgın önlemlerine karşın TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Özel oturumda Meclis’te grubu olan partilerin başkanları 10’ar dakika, grubu olmayan 3 parti temsilcisi de 3’er dakika konuşma yapacak. Meclis, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ertesi günü Ramazan ayının başlangıcıyla çalışmaya ara verecek.





Milletvekilleri birbirlerine el sallayıp vedalaştı.