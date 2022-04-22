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Meclis, 23 Nisan'da özel gündemle toplanacak

#TBMM#Ankara#Meclis
Meclis, 23 Nisanda özel gündemle toplanacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın özel gündemle toplanacak.

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TBMM'nin açılışının 102'nci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumartesi günü sabah Meclis yerleşkesindeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret edecek. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anma töreni düzenlenecek. Daha sonra TBMM Başkanı Şentop, Tören Salonu’nda, TBMM’nin açılışının 102’nci yılı nedeniyle tebrikleri kabul edecek.

Ardından TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Şentop'un, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacağı Genel Kurul'da, TBMM'de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına da konuşmalar yapılacak.

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#TBMM#Ankara#Meclis

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