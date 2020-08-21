Son dakika haberi: Mecidiyeköy ve Üsküdar'da yollar su altında... Araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul güne yağmurla başladı. Saat 06:00'dan itibaren etkisini göstermeye başlayan yağmura bir çok vatandaş hazırlıksız yakalandı.



KİMİLERİ DURAKTA BEKLEDİ, KİMİLERİ KOŞARAK GİTTİ



Yağmurun etkili olduğu yerlerden biri de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin de bulunduğu Beyoğlu ilçesi oldu. Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalanan bir çok vatandaş duraklara sığınırken, bazı vatandaşlar ise gidecekleri yere koşarak gitti.



YAĞMUR İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE MARMARA BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK



Meteoroloji'den dün yapılan uyarının ardından başlayan sağanak yağış, başta İstanbul olmak üzere, Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor.



MECİDİYEKÖY'DE YOL SU ALTINDA; ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü.



Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı. Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

Mecidiyeköy'de ise bir servis minibüsü göle dönen yolda kaldı. Aracının başında kurtarılmasını bekleyen Ahmet Erali, "Normal yolunda giden araba birden stop etti. Buraya kadar gelebildim, daha ilerisine devam etmiyor.



Yağmur bir anda yağdı, bu hale geldik. Biraz daha yağsa ne olacağını Allah bilir. Tekerleklere kadar su vardı, zararım çok fazla. Yolcular vardı, başka arabaya bindirerek onları gönderdim, çekici bekliyorum" diye konuştu.

ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



Üsküdar'da da yağış nedeniyle bazı yollar su altında kaldı. Araçlarr ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle rögarların taştığı görüldü.



