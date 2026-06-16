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Mecidiyeköy'de ücret kavgasında taksi şoförünü öldürmüştü! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Mecidiyeköy#Erdal Çiçek#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 11:21

İstanbul Mecidiyeköy'de iddiaya göre, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada Burak İ. (34), taksi şoförü Erdal Çiçek'e (57) yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Erdal Çiçek 7 gün sonra hayatını kaybetti. Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olaya ilişkin araç kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

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Olay, 5 Haziran Cuma günü saat 00.10 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile Burak İ. arasında taksi ücreti nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Burak İ., taksi şoförü Çiçek'in başına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Çiçek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKSİCİLER TARAFINDAN DARBEDİLDİ

Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin taksiciler tarafından darbedildiği anlar görülüyor.

Mecidiyeköyde ücret kavgasında taksi şoförünü öldürmüştü Yeni görüntüler ortaya çıktı

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7 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri bilinci kapalı olan Erdal Çiçek'i olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçmaya çalışan Burak İ. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevredekilerin şüpheliye tepki gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförü Çiçek tedavi gördüğü hastanede 14 Haziran pazar günü hayatını kaybetti. Poliste daha önceden 1 suç kaydı bulunan Burak İ. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mecidiyeköyde ücret kavgasında taksi şoförünü öldürmüştü Yeni görüntüler ortaya çıktı

OLAY ANININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliyi taksi şoförlerinin darbettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer yandan taksicinin yolcusu tarafından saldırıya uğradığı anların araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin taksiciye yumruk attığı ve taksicinin yere düştüğü anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Mecidiyeköyde ücret kavgasında taksi şoförünü öldürmüştü Yeni görüntüler ortaya çıktı

Mecidiyeköyde ücret kavgasında taksi şoförünü öldürmüştü Yeni görüntüler ortaya çıktı

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#Mecidiyeköy#Erdal Çiçek#Cinayet

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