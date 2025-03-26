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Mecidiyeköy'de restoranda yemek yerken vurulmuştu: Necati Arabacı'nın sağ kolu çıktı

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#Necati Arabacı#Mafya#Mecidiyeköy
Mecidiyeköyde restoranda yemek yerken vurulmuştu: Necati Arabacının sağ kolu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 11:13

Mecidiyeköy’de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Erkan Akyol’un, kendilerinin ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Saldırıda Akyol ağır yaralanırken, restoranda bulunan Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. isimli bir çocuk hafif yaralandı. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Mecidiyeköyde restoranda yemek yerken vurulmuştu: Necati Arabacının sağ kolu çıktı

Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı. Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mecidiyeköyde restoranda yemek yerken vurulmuştu: Necati Arabacının sağ kolu çıktı

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'CEHENNEM MELEKLERİ' GRUBU LİDERİNİN SAĞ KOLU

Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol’un, kendilerini ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı. Akyol’un geçmişte Almanya Köln’de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi

Mecidiyeköyde restoranda yemek yerken vurulmuştu: Necati Arabacının sağ kolu çıktı

Mecidiyeköyde restoranda yemek yerken vurulmuştu: Necati Arabacının sağ kolu çıktı

Mecidiyeköyde restoranda yemek yerken vurulmuştu: Necati Arabacının sağ kolu çıktı

 

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#Necati Arabacı#Mafya#Mecidiyeköy

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