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Mecidiyeköy’de restorana silahlı saldırı: 3 yaralı

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#Mecidiyeköy#Restoran#Silahlı Saldırı
Mecidiyeköy’de restorana silahlı saldırı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 20:58

Mecidiyeköy’de bir restoranda yemek yiyen kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya başka bir kişi silahla karşılık verince, çatışma çıktı. Olayda 1’i ağır 2 kişi silahla yaralandı. Restoranın kırılan camları ise bir çocuğun yarakanmasına sebep oldu. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay saat 19.05 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen ismi öğrenilemeyen bir müşteri, sokaktan geçen başka bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya, başka bir kişi de silahla karşılık verince çatışma çıktı. Olayda, restoranda bulunan 2 kişi silahla yaralanırken, restoranın kırılan camları da 1 çocuğun yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, restoran ve çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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#Mecidiyeköy#Restoran#Silahlı Saldırı

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