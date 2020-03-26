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Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 12:15,Son Güncelleme:/

Mecidiyeköy'de özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

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Mecidiyeköy'de özel halk otobüsleri dezenfekte edildi
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KORONAVİRÜS salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. İstanbul'da toplu taşıma araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy'deki otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi.

"HER ARACIMIZ DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Özel halk otobüsü şoförü Gökhan Orgun, "Her aracımız düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Bütün insanlara sesleniyorum. Bir olalım, birlik olalım mücadele edelim. Her şeyden önce önemli olan budur" şeklinde konuştu. Özel halk otobüsü şoförü İsmail Ataş, "Araçlara el dezenfektanı dağıtıldı. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. İster istemez aracın içinde temas oluyor. Hem kendimizi hem ailemizi düşünerek dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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