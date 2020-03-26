Mecidiyeköy'de özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

"HER ARACIMIZ DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Özel halk otobüsü şoförü Gökhan Orgun, "Her aracımız düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Bütün insanlara sesleniyorum. Bir olalım, birlik olalım mücadele edelim. Her şeyden önce önemli olan budur" şeklinde konuştu. Özel halk otobüsü şoförü İsmail Ataş, "Araçlara el dezenfektanı dağıtıldı. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. İster istemez aracın içinde temas oluyor. Hem kendimizi hem ailemizi düşünerek dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.