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Mecidiyeköy'de kafede yangın paniği

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#Mecidiyeköy#İtfaiye Müdahalesi#Şişli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 13:42

İstanbul'un Şişli ilçesinde Mecidiyeköy'de bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Yangın, üst katlara sıçramadan söndürülürken mutfağın alev alev yanması cep telefonu ile görüntülendi.

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Yangın, Mecidiyeköy Raşit Rıza Sokak'ta bulunan bir restoranda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların müdahale ettiği yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada bir süre duman tahliyesi yapıldı. İş yerinde hasar oluştu. Mutfağın alev alev yandığı anları ise çevredekiler cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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#Mecidiyeköy#İtfaiye Müdahalesi#Şişli

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