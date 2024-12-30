×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mecidiyeköy'de binada yangın

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL#Şişli#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 16:19

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mecidiyeköy Darcan Sokakta bulunan bir binada yangın çıktı. Çatıda çalışan işçiler kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Haberin Devamı

Şişli Mecidiyeköy'de bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. İddiaya göre, yıkım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işlemi nedeniyle malzemeler tutuşarak yangın başladı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olay yerine ambulans ekibi de sevk edildi. Çatıda yıkım çalışması yapan işçilerin mahsur kaldığı, ancak kendi imkanlarıyla kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan yangın çıkan binanın daha önce iş merkezi olarak kullanıldığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mecidiyeköyde binada yangın

Rüstem Aygündüz, "Çatıda bir patlamayla başladı. Ama yandaki binada yıkım var. Demir keserken bir kıvılcım mı oldu ? Tam bilmiyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İSTANBUL#Şişli#Yangın

BAKMADAN GEÇME!