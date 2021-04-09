Mecidiyeköy Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Mecidiyeköy'ün ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu her il, ilçe ve mahallelere göre farklılık gösterebilen sayılardır. Her il, ilçe ve mahallenin kodunun farklı olması oradaki adresleri daha kolay ve rahat bulmaya yardımcı olmaktadır. Bu posta kodları sayesinde posta, kargo ya da önemli evrak gibi eşyalar adresinize tam olarak ulaşmaktadır.

Mecidiyeköy Posta Kodu Kaçtır?

Her ilin, ilçenin ve mahallenin posta kodları ayrı olduğu gibi İstanbul'un ilçesi olan Mecidiyeköy'ün ve mahallelerinin posta kodu da farklıdır. İstanbul'un ilçesi olmasından dolayı posta kodunun ilk iki sayısı 34'tür. Mecidiyeköy Şişli'ye bağlı olduğundan Şişli posta kodu 34360'dır. Mecidiyeköy posta kodunun tamamı ise 34387 olarak belirlenmiştir.

İstanbul'un İlçesi Mecidiyeköy'ün ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?

İstanbul Şişli Mecidiyeköy mahallelerinin posta kodları ise;

- Kuştepe mahallesi - 34387

- İzzet Paşa Çiftliği Mahallesi - 34387

- Mecidiyeköy Mahallesi - 34387

- Bozkurt ve Eskişehir Mahalleleri - 34375

- Cumhuriyet mahallesi - 34380

- Duatepe ve Paşa Mahalleleri - 34379

- Esentepe, Fulya, Gülbahar Mahalleleri - 34394

- Feriköy ve Yayla Mahalleleri - 34377

- Halaskargazi Mahallesi - 34371

- Halide Edip Adıvar Mahallesi - 34382 olarak belirlenmiştir.

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