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Mecidiyeköy metroda raylara düşen genç son anda kurtarıldı

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#İstanbul#Metro#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 12:56

İstanbul Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen on yedi yaşındaki M.T., raylara düşünce panik yaşandı. M.T., güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı.

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Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç, metro beklemeye başladı. O esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

Mecidiyeköy metroda raylara düşen genç son anda kurtarıldı

 

METRO GELMEDEN SON ANDA KURTARILDI

Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç, kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir kadın sinir krizi geçirirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Mecidiyeköy metroda raylara düşen genç son anda kurtarıldı

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#İstanbul#Metro#Trafik

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