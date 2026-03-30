Mecidiyeköy metro istasyonunu su bastı

#İstanbul Yağmur#Mecidiyeköy Metro Su Baskını#Ulaşım Aksaklıkları
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 11:09

İstanbul'da etkisini sürdüren ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun yağış nedeniyle Yenikapı - Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy İstasyonunu su bastı.

Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda etkisini sürdüren yağış nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağmurun etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Öte yandan Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun bulunduğu alt geçit, sular altında kaldı. Alt geçide dolan yağmur suyu nedeniyle metroya ulaşmak isteyen yolcular, yürümekte zorlandı. İstasyonda, yolcular yoğunluk oluşturdu.

MALTEPE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarında yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Okulun kapalı olduğu erken saatlerde meydana gelen duvar çökmesi nedeniyle caddede park halinde bulunan bir otomobil, molozların altında kalarak hasar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri okulun bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Olay nedeniyle okulda eğitime ara verildiği öğrenildi.

