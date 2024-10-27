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Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın

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#Mecidiyeköy#Metro#Yangın
Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 01:40

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda çıkan yangında bir güvenlik görevlisi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, saat 23.30 sıralarında Mecidiyeköy metro istasyonunda çıktı. İddiaya göre, yürüyen merdivenin motor kısmından dumanlar yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken bu sırada dumanlardan etkilenen güvenlik görevlisi fenalaştı.

Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın

Dumandan etkilenen güvenlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın

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#Mecidiyeköy#Metro#Yangın

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