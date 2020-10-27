Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk 10 gün ücretsiz
AVRUPA Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, 28 Ekim Çarşamba saat 12.00'da seferlerine başlıyor. Hastanede koronavirüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkardığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden bir video paylaşarak, yarın açılacak Mecidiyeköy - Mahmutbey Metrosu ile ilgili olarak İmamoğlu "28 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren 10 gün boyunca ücretsiz olarak hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı günler dilerim" dedi. İmamoğlu şunları söyledi: "Öncelikle hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Salgın sürecinde kendinizi sakınmaya özen gösterin. Bugün hastanedeki 4. günüm, her şey olumlu yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum. Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak.
28 Ekim Çarşamba günü öğlen saat 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Arkadaşlarımız daha önce 2 günlük bir ücretsiz kullanım planlamışlardı. Düşündüm ve bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılması gerektiğine karar verdim. Evet, bu hat alışkanlık yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz olacak. Hayırlı uğurlu olsun."
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