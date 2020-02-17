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Haber Giriş: 17.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 19 Mayıs’ta açılıyor

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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 19 Mayıs’ta açılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı 2014 yılındaki törenle temeli atılan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda test sürüşleri başladı. Metro 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın dün yapılan test sürüşüne katıldı. İnşaatı 2014’te başlayan metro hattının, ilk etapta Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında 15 istasyondan oluşan18 kilometrelik bölümü hizmete girecek. Yolculuk süresi ise 30 dakika olacak. Tek yönde saatte 70 bin yolcu taşıma kapasiteli hattın, metrobüsün yoğunluğunu da hafifletmesi bekleniyor. Hattı Kabataş’a bağlayan ikinci etap için ise kazılar sürüyor. Beşiktaş’ta çalışmalar arkeolojik kazılarla birlikte yürütülüyor. Kabataş’ta ise kazı izni yeni alındı.

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