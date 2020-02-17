Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu 19 Mayıs’ta açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, günde 1 milyon yolcu taşıması beklenen Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nın dün yapılan test sürüşüne katıldı. İnşaatı 2014’te başlayan metro hattının, ilk etapta Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında 15 istasyondan oluşan18 kilometrelik bölümü hizmete girecek. Yolculuk süresi ise 30 dakika olacak. Tek yönde saatte 70 bin yolcu taşıma kapasiteli hattın, metrobüsün yoğunluğunu da hafifletmesi bekleniyor. Hattı Kabataş’a bağlayan ikinci etap için ise kazılar sürüyor. Beşiktaş’ta çalışmalar arkeolojik kazılarla birlikte yürütülüyor. Kabataş’ta ise kazı izni yeni alındı.