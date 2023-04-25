Mecidiye Köşkü 165 yıl sonra kapılarını açtı

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TOPKAPI Sarayı’nın Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu, 2014 yılından bu yana kapalı tutuluyordu. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle bu bölümler yeniden açıldı.



MUKADDES EMANETLER



Hz. Muhammed’e ait eşyaların da bulunduğu Mukaddes Emanetler Dairesi restorasyon gören bölümlerden biri oldu. Sergilenen eser sayısı 60’tan 300’e çıkartıldı. İlk kez ziyaretçiler Hz. Muhammed’in Şair Kab bin Zübeyr’e hediye ettiği hırkanın muhafaza edildiği Hırka-i Saâdet Odası’na da (Has Oda) adım atabilecek. Has Oda’nın muhteşem kubbesini, oda için Hereke’de özel olarak dokunan 79 metrekarelik halıyı da görebilecekler. Mukaddes Emanetler Dairesi’nde ilk defa sergilenen eserler arasında Hz. Osman’a ait mushaf, Kâbe direğinin parçası, Kâbe’nin anahtarları, kilit ve keserleri, mukaddes emanetlerin temizliğinde kullanılan gümüş saplı fırça, faraş ve Osmanlı döneminde muhafaza edilen mukaddes emanetler listeleri de yer alıyor.



TILSIMLI GÖMLEKLER



Osmanlı döneminde savaş veya sefer sırasında padişahın kıyafetlerini yıkamakla sorumlu olan içoğlanlarına ait Seferli Koğuşu, hanedanın kumaş ve kıyafet zenginliğini gözler önüne seren bir galeriye dönüştürüldü. Elbise-i Hümayun Galerisi’nde Fatih Sultan Mehmet’ten Sultan Abdülmecid’e kadar olan döneme ait padişah kıyafetleri, şehzade ve hanım sultanlara ait giysiler ve aksesuarlar sergileniyor. İlk defa ziyaretçiyle buluşan tören kaftanları ve tılsımlı gömlekler ise en dikkat çeken eserler.



ZİYARETÇİYLE BULUŞTU



Topkapı Sarayı’nın dördüncü avlusunda yer alan Mecidiye Köşkü ise tarihinde ilk defa ziyarete açıldı. Sultan Abdülmecid tarafından 1858’de yaptırılan, padişahların cülus ve destimal gibi dini ve resmi törenler öncesinde dinlenme yeri olarak kullandığı köşk, 19. yüzyıl Avrupa sanatının etkilerini taşıyan süsleme ögeleriyle dikkat çekiyor. Milli Saraylar tarafından bakım, onarım ve peyzaj düzenlemesi tamamlanan köşk, ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya aday.

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300 MİLYON LİRALIK YILLIK GELİR BEKLENTİSİ

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TOPLAM yatırımı 1 milyar lirayı bulan ve yılda toplam 300 milyon lira gelir beklenen Topkapı Sarayı’nın yeni açılan bölümlerini basın mensuplarına tanıtan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şöyle dedi:



“Üç günlük ilgi son derece memnuniyet verici. 3 günde 60 bin ziyaretçi ağırladık. Bu bizim temmuz – ağustos ayları gibi en yoğun sezonumuzda gördüğümüz ziyaretçi sayısı. Topkapı Sarayı’nda yılda 3 milyon ziyaretçi ağırlıyoruz. Milli Saraylar olarak da toplam ziyaretçi rakamımız 6.5 milyon. Bu yıl 8 milyonu bulmayı planlıyoruz. Daha evvelden Topkapı Sarayı’nda 1200 parça taşınabilir tarihi eser sergiliyorduk. Bu açılışlarla bu rakamı 3 bin 500’e taşıdık. Bu fevkalade memnuniyet verici. Çünkü ziyaretçi, mimari eserlerin yanı sıra mümkün mertebe fazla sayıda taşınabilir eseri görmek istiyor. Bu açılışını yaptığımız 5 mekân bize bu fırsatı sağladı. Önümüzdeki aylarda yapılacak açılışlarla bunu en az üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda tamamlanacak olan Topkapı Sarayı Porselen Müzesi’nin dünyada bir ilk olacağını düşünüyoruz.”

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KAŞIKÇI ELMASI 9 YIL SONRA YİNE SERGİDE

TOPKAPI Sarayı’nın Sarayburnu tarafına bakan yamacındaki kayma ve yapıda tespit edilen çatlaklarla gündeme gelen Fatih Köşkü’nde 2014’te başlayan restorasyonda, köşkün kubbelerine 1940’lı yıllarda eklenen betonlar kaldırıldı. Zemindeki kayma, köşk çevresine inşa edilen istinat duvarlarıyla durduruldu. Bölgeye olası sismik hareketleri 24 saat takip eden gözlem cihazları yerleştirildi. 4 bölümden oluşan Fatih Köşkü’nde, 1150 eser sergiye çıktı. İlk salona Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın bizzat kullandığı eşyalar ile hazinenin en kıymetli parçalarından bir olan KAŞIKÇI ELMASI yerleştirildi. İkinci salona devlet törenlerini ve saltanat sembollerini temsil eden altın tören tahtı, padişah sorguçları, tören zırhları ve tören silahları gibi eserler konuldu. Üçüncü salonda ise Nadir Şah Tahtı gibi diplomatik ilişkileri gösteren nişanlar ve hediyeler konuldu. Son salonda ise padişahın halife kimliğine vurgu yapan dini temalı eserler yer aldı.

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TEK BİLET VE MÜZEKART’LA

RESTORASYON sonrası ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Mecidiye Köşkü, Seferli Koğuşu ve Hazine Koğuşu TOPKAPI Sarayı’nın kapalı olduğu salı hariç her gün 9.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ziyaretçiler, saray girişinde ücretsiz verilen sesli rehber hizmetinden yararlanabilecek ve gezi için ayrı bilet gerekmeyecek. Müzekart’la da tüm bu bölümler gezilebilecek. Bilet fiyatları ise şöyle: Topkapı Sarayı’nın tamamı için (Aya İrini, Harem ve Topkapı Sarayı) kombine bilet yerli ziyaretçi için 140, yabancı ziyaretçiler için 650 TL. İndirimli bilet 45 TL.