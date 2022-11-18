Meçhul yangın: Balıklı Rum Hastanesi’ndeki alevlere takipsizlik

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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi’nde 4 Ağustos 2022 günü öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. Çatıyı saran alevler nedeniyle 62’si yaşlı, 42’si yatan hasta olmak üzere toplam 104 kişi binadan tahliye edilmişti. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmiş, alevler yaklaşık 2 saatte kontrol altına almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hastanenin başhekimi Satiti Leana’yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Başsavcılık soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yangının neden çıktığının araştırılmasını istedi. İtfaiyenin hazırladığı raporda, yangının çıkış nedeninin belirlenemediği bilgisi vardı. Olay yeri inceleme raporlarına göre de, yangına neden olabilecek yanıcı, yakıcı ve parlayıcı maddelerin izine rastlanmamıştı. Müşteki olarak ifadesi alınan hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos da yangın nedeniyle bir şikâyetlerinin olmadığını söyledi. Başsavcılık bu tespitler üzerine yangınla ilgili yürüttüğü soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.