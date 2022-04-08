Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Mecburi hizmet süresi değişti mi, kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığı'ndan doktorların mecburi hizmet süresine düzenleme!

#Mecburi Hizmet#Doktor#Tbmm
Mecburi hizmet süresi değişti mi, kaldırıldı mı Sağlık Bakanlığından doktorların mecburi hizmet süresine düzenleme

Mecburi hizmet süresinin ne kadar olduğu son gelişmelerin ardından gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklamada uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresinde değişiklik yapıldığını bildirdi. Tıp mezunu doktor ve doktor adaylarını ilgilendiren karar TBMM'den geçti. Peki, Mecburi hizmet süresi değişti mi, kaldırıldı mı? İşte, doktor ve diş hekimlerinin mecburi hizmet süreleri ile ilgili yapılan düzenlemenin detayları.

Haberin Devamı

Mecburi hizmet süresi değişti mi, sorusu doktor ve uzman doktor adaylarının odaklandığı konulardan oldu. TBMM Genel Kurulu’nda, muhtar maaşlarını asgari ücretin altında olmayacak şekilde düzenlemeyi de içeren, Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin birçok yasa teklifi kabul edildi. Buna göre doktor ve diş hekimlerinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda mecburi hizmetleri kaldırıldı. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan da açıklama geldi.

DOKTORLARIN MECBURİ HİZMET SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Az önce Meclis’ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların MECBURİ HİZMET SÜRESİ, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!

Haberin Devamı
Son dakika haberi: Kritik kanun teklifi TBMMden geçti Muhtar maaşları, vergi suçlarında etkin pişmanlık...

Son dakika haberi: Kritik kanun teklifi TBMM'den geçti! Muhtar maaşları, vergi suçlarında etkin pişmanlık...

Öte yandan Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı. Teklifin içerisinde doktor ve diş hekimlerinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda mecburi hizmetlerinin kaldırılacağı bildirildi.

MECBURİ HİZMETİN BAŞLAMA SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Mecburi hizmeti düzenleyen 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası’na göre lisans ya da uzmanlık eğitiminin tamamlanmasını takiben 15 gün içinde durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve bakanlığın diploma/uzmanlık belgesini tescilinden itibaren en geç iki ay içinde gerekli atama süreci ilan edilir.

Bu süreçte, uzmanlık eğitiminin tamamlandığı yerde çalışmaya devam edilmekte; atama kararı ile birlikte Sağlık Bakanlığı kadrolarında uzmanlık eğitimi yapanlar yer değiştirme suretiyle, üniversite kadrolarında yapanlar ise atama suretiyle yeni görev yerlerinde görevlendirilmektedirler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mecburi Hizmet#Doktor#Tbmm

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın

BAKMADAN GEÇME!

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

Markalı pakette ‘sahte deterjan’

#Deterjan
Twitterın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak Belki yok etmek istiyordur

Twitter'ın en büyük hissedarı olan Elon Musk şimdi ne yapacak? 'Belki yok etmek istiyordur'

#Elon Musk
Usta sanatçının kızı sadakatsizlik’le suçlandı

Usta sanatçının kızı 'sadakatsizlik’le suçlandı

#Tuğçe Vargın