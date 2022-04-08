Mecburi hizmet süresi değişti mi, kaldırıldı mı? Sağlık Bakanlığı'ndan doktorların mecburi hizmet süresine düzenleme!

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Mecburi hizmet süresi değişti mi, sorusu doktor ve uzman doktor adaylarının odaklandığı konulardan oldu. TBMM Genel Kurulu’nda, muhtar maaşlarını asgari ücretin altında olmayacak şekilde düzenlemeyi de içeren, Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin birçok yasa teklifi kabul edildi. Buna göre doktor ve diş hekimlerinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda mecburi hizmetleri kaldırıldı. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan da açıklama geldi.

DOKTORLARIN MECBURİ HİZMET SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: Az önce Meclis’ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların MECBURİ HİZMET SÜRESİ, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!

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Öte yandan Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı. Teklifin içerisinde doktor ve diş hekimlerinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda mecburi hizmetlerinin kaldırılacağı bildirildi.

AZ ÖNCE MECLİS’TEN GEÇTİ! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların MECBURİ HİZMET SÜRESİ, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2022

MECBURİ HİZMETİN BAŞLAMA SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR?

Mecburi hizmeti düzenleyen 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası’na göre lisans ya da uzmanlık eğitiminin tamamlanmasını takiben 15 gün içinde durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve bakanlığın diploma/uzmanlık belgesini tescilinden itibaren en geç iki ay içinde gerekli atama süreci ilan edilir.

Bu süreçte, uzmanlık eğitiminin tamamlandığı yerde çalışmaya devam edilmekte; atama kararı ile birlikte Sağlık Bakanlığı kadrolarında uzmanlık eğitimi yapanlar yer değiştirme suretiyle, üniversite kadrolarında yapanlar ise atama suretiyle yeni görev yerlerinde görevlendirilmektedirler.