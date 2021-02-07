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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 22:20 | Son Güncelleme:

MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak

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MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak
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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

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