MEB’in genelgesini öğretmenler yorumladı... Önlükle rol model olunur mu

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GEÇTİĞİMİZ günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ildeki milli eğitim müdürlüklerine 2023-2024 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dair bir genelge gönderdi. Genelgede yer alan öğretmenlerin, öğrencilere rol model olması bakımından önlük giymelerinin teşvik edileceğini ifade eden madde sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

‘EĞİTİMCİYE YAKIŞIR’

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa’da katıldığı il eğitim değerlendirme toplantısında, genelgenin ilgili maddesine dikkat çekerek, “Öğretmen arkadaşlarımızın okullarda bir eğitimciye yakışır şekilde giyinmesini istiyoruz. Bu sebeple beyaz önlük uygulamasının valiliklerimizce teşvik edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde belirttik” dedi. Konuyla ilgili olarak görüşüne başvurduğunuz eğitim uzmanları, öğretmenlerin önlük giymelerinin öğrenciyi motive edeceği gibi okul ortamına da bir düzen getireceği görüşünde. Öğretmenlerin ise önlük konusundaki görüşleri birbirinden farklı...

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SAĞLIKÇI GİBİ GÖRÜNÜRÜZ

Gaziantep Selimiye Anadolu Lisesi öğretmeni Cüneyt Saatçi: Birçok öğretmen önlük giymiyor. İlgili maddenin rol model olma kısmını çok anlayamadım. Çünkü beyaz önlükle aynı zamanda bir sağlık çalışanı gibi göründüğümüzü düşünüyorum.

ÖNLÜK GÜVEN VERİYOR

İstanbul Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Özbaş: Öğretmenler eskiden kıyafetlerin kirlenmemesi için beyaz önlük tercih ediyordu. Ancak öğrencilere serbestlik gelince öğretmenler de önlük giymeyi bıraktı. Önlük hem öğrencilere hem de velilere güven veriyor.

OTORİTEYİ GÜÇLENDİRİR

Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu öğretmeni Tuba Dumlu Güler: Ben normal şartlarda da önlük giyiyorum. Önlük, öğretmenin otoritesini güçlendiriyor.

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KIYAFET OKULU TEMSİL EDER

Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Murat Özdemir (Hacettepe Üniversitesi): Kıyafet serbestliği bazen abartılabiliyor. Okullara girince kim öğretmen, kim kantin görevlisi pek anlaşılmıyor. Ayrıca öğretmenler kıyafetleriyle okullarını da temsil ediyor. Beyaz önlük giyilmesinin okula bir düzen getireceğini düşünüyorum. Ancak öğrencilere de sadece kıyafetle rol model olunamaz.

DİSİPLİN SAĞLANIR

Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Faruk Öztürk (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi): Önlük bir ciddiyet göstergesi. Olumlu bir algı oluşturduğu gibi öğrenciyi de motive eder. Öğrenciler bu şekilde dersi daha çok ciddiye alır ve disiplin sağlanır.

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ÖĞRETMENLER SOSYAL MEDYADA NE DEDİ

- Bu önlük konusu durup durup birkaç yılda bir ortaya atılıyor. Önlükle mi rol model olacağız?

- 13 yıldır giyiyorum, ne giyeceğini bilmeyip yanlış örnek olanlara nazaran iyi bir model olduğumu görüyorum.

- En son önlük giyindiğimde öğrencim, ‘Hocam beni sünnet eden doktora benzemişsiniz’ demişti. Öğrenci önlüğü değil öğretmenin davranışlarını model alır.

- Nereden çıktı bu önlük?

- Öğretmen önlük giyerse ne olur? Tabii ki güzel olur, şık olur. Özellikle de ortaokul ve lise öğretmenlerimizin önlük giymesini tavsiye ederim. En önemlisi ise çocukların karşısına bakımlı ve temiz çıkmak.

- Lisede öğrenci-öğretmen ayrımı olsun isteniyor. Özellikle yeni atanan öğretmenler, ergenler gibi giyinip gelince pek resmi olmuyor malum.

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- Hiçbir güç bana önlük giydiremez. Zaten ütülü tertemiz ve şık giyinerek örnek oluyorum. Bir ton para harcadığım kıyafetlerimi önlükle kapatamam.