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MEB'in 283 milyon ücretsiz ders kitabı sıralardaki yerini aldı

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#MEB#Okul#Ücretsiz Kitap
MEBin 283 milyon ücretsiz ders kitabı sıralardaki yerini aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 16:13

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak 283 milyon 354 bin 674 ders kitabını okullara ulaştırdı. 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' müfredatına göre basılan 2 bin 25 farklı derse ait kitaplar ile yardımcı materyaller, yeni eğitim dönemi öncesi öğretmenler tarafından tek tek öğrenci sıralarına dizildi.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan 283 milyondan fazla ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan öğretmen ve görevliler, ders kitaplarını tek tek ayırarak sıraların üzerine yerleştirdi.

MEBin 283 milyon ücretsiz ders kitabı sıralardaki yerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7 ile lise seviyesinde 9, 10 ve 11'inci sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

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Bu yıl okul öncesi için 10, ilköğretim için 420, ortaöğretim için 340, özel eğitim için 210 ve mesleki eğitim için 1045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı dersten oluşan 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

MEBin 283 milyon ücretsiz ders kitabı sıralardaki yerini aldı

2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 647 milyon 852 bin 247 ders kitabının dağıtımı yapıldı.

Bununla birlikte, ülke genelinde uygulama birliği sağlamak, öğretmenlere etkin kaynaklar sunmak ve okul-aile-çocuk etkileşimini güçlendirmek amacıyla okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar ile birinci sınıf öğrencilerine yönelik "Çocuğumla Okula İlk Adım Defteri" ile temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik "Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu" ile "Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu" materyalleri hazırlandı.

Hazırlanan kitaplar, ders kitaplarıyla birlikte öğrenci sıralarında yerini aldı.

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#MEB#Okul#Ücretsiz Kitap

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