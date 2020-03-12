MEB'e bağlı anaokulu ve kreşler tatil mi? Bakan Selçuk önemli detayı paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, corona virüse karşı alınan tedbirlerin ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin detayları açıkladı. Bakan Selçuk ilkokul, lise ve ortaokullarda online eğitim verileceğini söylerken, MEB'e bağlı kreşler ve anaokullarının da tatil olup olmadığının yanıtı merak konusu oldu. Peki, MEB'e bağlı anaokulu ve kreşler tatil mi? İşte, o konunun detayları.

BAKAN SELÇUK AÇIKLADI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunana Bakan Selçuk şunları söyledi;

Bu tedbirin alınması çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasını engellemektir. Elbette özel okullardaki öğrencilerde bu durumla birebir karşılaşacaklardır. MEB'e bağlı anasınıf ve tüm kreşler içinde bu söz konusudur.

MEB çerçevesinde tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu. Küresel bir hastalığın kontrol edilebilmesi için böyle bir çalışma ihtiyacı doğurdu. Bizde böyle bir çalışmayı uygun gördük.