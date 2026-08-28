×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MEB'den yeni uyum eğitimi kararı: Kamu çalışanı velilerden birine idari izin verilecek

Güncelleme Tarihi:

#Meb#Eğitim#Okul
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 09:52

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Uyum eğitimleri kapsamında velilerin sürece etkin katılımını sağlamak amacıyla, kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgede yer alan, uyum eğitimleri ve aile katılım etkinliklerinin Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak.

MEBden yeni uyum eğitimi kararı: Kamu çalışanı velilerden birine idari izin verilecek

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Haberin Devamı

MEBden yeni uyum eğitimi kararı: Kamu çalışanı velilerden birine idari izin verilecek

VELİLER UYUM SÜRECİNE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KATILACAK

Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

MEBden yeni uyum eğitimi kararı: Kamu çalışanı velilerden birine idari izin verilecek

"AİLEMLE OKUL YOLU PROGRAMI" YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.

Gözden KaçmasınBeklenen yağışlı hava geldi Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 12 ilde sarı alarm | Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacakBeklenen yağışlı hava geldi! Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil 12 ilde sarı alarm | Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Meb#Eğitim#Okul

BAKMADAN GEÇME!