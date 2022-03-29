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LGS BAŞVURU TARİHLERİ PAYLAŞILDI: 2022 LGS başvurusu ne zaman? İşte LGS başvuru kılavuzu

#Lgs#Lgs Başvuru#Lgs Kılavuz

LGS BAŞVURU TARİHLERİ PAYLAŞILDI. MEB, son dakika açıklamasıyla LGS başvuru tarihlerini duyurdu. Yapılan duyuruda LGS başvuru tarihleri ve sınav yerleri bilgisine dair detaylar yer alıyor. Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu https://www.meb.gov.tr/2022-lgs-kapsamindaki-merkez-sinav-kilavuzu-yayimlandi/haber/25705/tr adresinden görüntülenebilecek. Peki, LGS başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2022 LGS başvuru kılavuzu...

1/4LGS BAŞVURU TARİHLERİ PAYLAŞILDI: 2022 LGS başvurusu ne zaman İşte LGS başvuru kılavuzu

LGS başvuru kılavuzuyla ilgili beklenen duyuru geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, LGS 2022 kılavuzunu resmi internet adresi üzerinden inceleyebilecek. LGS 2022 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2/4LGS BAŞVURU TARİHLERİ PAYLAŞILDI: 2022 LGS başvurusu ne zaman İşte LGS başvuru kılavuzu

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezî sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

3/4Sınav başvurusu için ek işlemlere gerek kalmayacak

Sınav başvurusu için ek işlemlere gerek kalmayacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kılavuzuna ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezî olarak gerçekleştirilecek. Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzunda bulunan formu doldurarak yapacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak."
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4/4Giriş belgeleri 27 Mayıstan itibaren açıklanacak

Giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren açıklanacak

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

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#Lgs#Lgs Başvuru#Lgs Kılavuz