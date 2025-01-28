MEB’den özel okullara ‘Diğer ücretler’ uyarısı

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MEB, özel okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan “diğer ücretler” veya “genel gider” adı altında velilerden ek ücret talep edemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi. Yazıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların “genel gider”, “diğer ücret” gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikâyetler ulaştığı belirtilerek, “Özel Öğretim Kurumları Kanunu” ve “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nde yer alan ilgili hükümlere işaret edildi.

CEZASI VAR

Mevzuatta her okulun farklı bir hizmet yelpazesi olabileceğinden hareketle “benzeri hizmetler” ifadesinin yer aldığının aktarıldığı yazıda, Bakanlığa ulaşan şikâyetlere istinaden bazı özel okulların bu başlığı amacına uygun olarak kullanmadıkları kaydedildi. “Benzeri hizmetler” kavramının kendisinden önceki hizmetlerin benzerini ifade ettiği belirtilen yazıda şu uyarı yapıldı: “Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime ilişkin olmayan veya ileride çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan ‘genel gider’, ‘diğer ücretler’ adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, kanun ve yönetmelikle getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır.” Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, “genel gider”, “diğer ücretler” adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.