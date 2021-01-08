MEB'den özel gereksinimli öğrenciler için uyarlanmış 'hayat bilgisi' seti

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıftaki kaynaştırma öğrencilerine destek için 800'e yakın etkinliğin yer aldığı 3 kitaptan oluşan 'hayat bilgisi' etkinlikleri seti hazırlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tüm imkânlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim öğrencilerine ilave kaynak desteği verilmeye devam edildiği belirtildi. Hayat bilgisi dersi kazanımlarıyla ilgili hazırlanan 800'e yakın etkinliğin yer aldığı 3 kitaptan oluşan hayat bilgisi setinin yayımlandığı kaydedildi. 1, 2 ve 3'üncü sınıf konularına yer verilen hayat bilgisi setine, 'orgm.meb.gov.tr/uyet' adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

'DİĞER DERSLERDEN DE UYARLANMIŞ ETKİNLİK SETLERİNİ PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Selçuk, "Uzaktan eğitim sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan ders etkinlikleriyle ilgili çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan ilave üretimlerle öğrencilerimizi desteklemek için büyük emek veriyorlar. Daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için çok sayıda kaynağı öğrencilerimizin kullanımlarına sunmuştuk. Bu kapsamda daha önce kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilerimize yönelik yeni bir destek paketini kullanıma açmıştık. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaşmıştık. Bu paylaşımda odağımız matematik dersi olmuştu. Bugün yayımladığımız hayat bilgisi seti ile özel gereksinimli öğrencilerimize yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma öğrencilerimiz için uyarladığımız setimiz ile konu-kazanımlarının öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık. Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak kullanabileceklerdir. Önümüzdeki günlerde diğer derslerden de uyarlanmış etkinlik setlerini paylaşacağız. Tüm imkânlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.