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Öğretmen ataması hakkında MEB'den açıklama! Taban puan ve kontenjanlar duyuruldu

#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Atama
Öğretmen ataması hakkında MEBden açıklama Taban puan ve kontenjanlar duyuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. Bakan Özer’in duyurduğu bilgilere göre, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 218 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve bin 4 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Ayrıca bakanlığın resmi internet sitesinden de Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabilecek bir kılavuz yayımlandı.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Atama

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