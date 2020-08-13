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AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

MEB'den kritik uyarı! 'Asılsızdır...'

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MEB'den kritik uyarı! 'Asılsızdır...'
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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