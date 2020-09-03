MEB'den il emri bekleyen öğretmenler ile ilgili açıklama

Bakanlığın Twitter adresinden 'İl emri bekleyen öğretmenlerimizin dikkatine' başlığıyla yapılan açıklamada, "İller arası yer değiştirmek üzere ön başvurusu onaylanan ancak yer değişikliği işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, mazeretlerinin geçerli olduğu İl Millî Eğitim Müdürlüğü emrine atanmışlardır" denildi.