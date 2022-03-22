MEB’den her ile kadın yönetici

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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Limak Şirketler Grubu’nun inşa ettirdiği 24 derslikli Elazığ Limak Ortaokulu’nun açılışına katıldı. Bakan Özer, törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Son 19 yılda eğitimde Türkiye seferberlik dönemine tanıklık etti. 2002 yılında kız çocuklarımızın orta öğretim okullaşma oranı yüzde 37.8’di. Bugün yüzde 88. Yüksek öğretimdeki okullaşma oranı yüzde 11 idi. Bugün yüzde 48. İlk defa kızların okullaşma oranı erkekleri geçti. Kalite odaklı bir büyüme gerçekleşti. Bu da kıymetli öğretmenlerimiz sayesinde oldu. 2000’li yıllarda eğitim sistemimizde yaklaşık 500 bin öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenin eğitim hizmeti verdiği bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Tüm alanlarda ve istihdamda kadınlarımızın görünürlüğü ve eğitime erişimleri arttı. MEB olarak yeni bir adım daha atacağız. Artık yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı bir eğitim sisteminde artık kadın yöneticilerimizin sayısını artırmak olacak. 81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız.”

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NİHAT ÖZDEMİR: DAHA GÜVENLİEĞİTİM KURUMLARI

LİMAK Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir de “2020 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ’ın yanında olarak daha güvenli eğitim kurumları ihtiyacına destek vermek istedik. En kısa sürede harekete geçip 24 derslikli Elazığ Limak Ortaokulu’nu inşa ettik. Bu okulu 830 öğrencimize, Elazığ’a ve milli eğitim sistemimize armağan etmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.