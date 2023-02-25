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MEB’den deprem düzenlemesi: Mazeret tayin hakkı 3’e çıktı

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#MEB#Deprem#Düzenleme
MEB’den deprem düzenlemesi: Mazeret tayin hakkı 3’e çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, dört eğitim sendikasının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakanlık merkez binasında Eğitim-Bir Sen Genel Başkanı Latif Selvi, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile yapılan toplantıda bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

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Mazeret tayini hakkı olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde MEB’e bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor. Bu illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek. Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek. 

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#MEB#Deprem#Düzenleme

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