MEB’den deprem düzenlemesi: Mazeret tayin hakkı 3’e çıktı

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Mazeret tayini hakkı olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde MEB’e bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor. Bu illerdeki personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler, yer değiştirme başvurusu yapabilecek. Başvuruları onaylanan personelin atanmak istedikleri ildeki norm kadro ve pozisyon durumuna bakılmaksızın atamaları gerçekleştirilecek.