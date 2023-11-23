MEB’den ‘ara tatil’ anketi... Ders mi tatil mi

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'Ara Tatil Uygulamasına İlişkin İzleme ve Değerlendirme Çalışması’ anketleri ara tatilin sona erdiği 20 Kasım Pazartesi günü MEB tarafından erişime açıldı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri anket 10 Aralık’a kadar devam edecek.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİYE

Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik hazırlanan anketlerde her grup için farklı soru sayısı ve çeşidi yer aldı. Öğretmenlere 17, öğrencilere 15 ve velilere ise 18 soru yöneltildi. Yanıt kısmında ise, ‘katılıyorum, kararsızım ve katılmıyorum’ şeklinde üç seçenek sunuldu.

VERİMİ ARTIRMAK İÇİN...

MEB yetkilileri anketin ara tatilin devam edip etmemesi yönündeki bir kararla ilgili olmadığını söyledi. Yetkililer, 2019-2020 eğitim öğretim yılından beri devam eden ara tatil uygulaması hakkında geçmiş yıllarda da aralıklı olarak anket yapıldığını dile getirerek, “Bu anketlerle öğretmen, öğrenci ve velilerden alınan cevaplar doğrultusunda ara tatilin daha verimli geçmesini sağlamak için yapılabilecek çalışmalar belirlenecek. Ara tatilde hem öğrencilere hem de öğretmenlere sunulan içerikler zenginleştirilecek” denildi.

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İÇTENLİKLE YANITLAYIN

Anketin girişinde yer alan açıklamada da ara tatil uygulamasının 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam ettiği ve belirli aralıklarla uygulama hakkında değerlendirme çalışmaları yapıldığı belirtildi. Bu eğitim yılında da bir değerlendirme çalışmasının yapılacağı kaydedilen açıklamada, 13-17 Kasım tarihlerinde uygulanan ara tatili yansıtan yanıtların içtenlikle verilmesi istendi.

TALEP GELİRSE KALDIRILABİLİR

- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz ay ara tatilin kaldırılmasına yönelik bir soruyu, “Öyle bir şey yok. Velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse bakarız” diye yanıtlamıştı. Açıklamanın ardından erişime açılan anket çalışması eğitim dünyasında soru işaretlerine yol açtı. Sosyal medyada düşüncelerini dile getiren öğretmen ve veliler, yapılan anketlerin ara tatilin bundan sonraki yıllarda devam edip etmemesini belirlemek için uygulandığını dile getirdi.

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ÖĞRENCİYE YORUM YAPTIRILMADI

Anketlerde yer alan sorular içerisinde en dikkat çekeni veli, öğrenci ve öğretmenlere diğer tarafın ara tatilden memnun olup olmadığı hakkında ne düşündüklerinin sorulmasıydı. Öğretmenlerden, “Ara tatil uygulamasından velilerin memnun olduğunu düşünüyorum” önermesine, öğrenciler ve velilerden ise “Ara tatil uygulaması aile bireylerini mutlu etti” önermesine ‘katılıyorum, karasızım ve katılmıyorum’ şeklinde yanıt istendi. Öğretmenlere ara tatil uygulamasından genel olarak memnun olup olmadıkları da soruldu. Öğretmen ve veli için bir yorum kutusu bulunan ankette, öğrenciler için yorum bölümüne yer verilmedi.