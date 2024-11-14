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MEB’den anne babalara... ‘Maarif Modeli’ Ebeveyn Okulu

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#MEB#Maarif Modeli#Ebeveyn Okulu
MEB’den anne babalara... ‘Maarif Modeli’ Ebeveyn Okulu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 07:00

Yeni müfredatta ebeveyn rolünün önemine vurgu yapmak ve ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla “Maarif Modeli Ebeveyn Okulu” kursları açılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, çocukların bütüncül gelişiminde ailenin en önemli etkenlerden biri olduğunu gösteren araştırma sonuçlarından hareketle halk eğitimi merkezlerindeki ‘Aile Okulları’ kapsamına ‘Maarif Modeli Ebeveyn Okulu’ kurs programını da dahil etti.

HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE

Öğrenci velilerinin katılabileceği kursların programı, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, “Türk sosyal hayatında aile”, “Ailece nitelikli zaman”, “Ailede kültürel zenginlik”, “Çocuğun başarısında aile”, “Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi”, “Hane içi dijital eğitim” ile “Akran ve arkadaşlık ilişkileri” olmak üzere 8 konudan oluşuyor. Halk eğitim merkezlerinde yüz yüze uygulanacak ve ücretsiz düzenlenecek kurslar, 32 ders saati olarak planlandı. Kurslar, Maarif Modeli formatörleri tarafından verilecek.

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ÇOCUKLARLA ETKİNLİK

Kurslar için alan uzmanlarınca çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal yönlerini geliştirecek, aileleriyle, arkadaşlarıyla uyum içinde nitelikli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun ve etkinlikler hazırlandı.

 

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#MEB#Maarif Modeli#Ebeveyn Okulu

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