MEB’den ailelere özel ‘velivizyon’

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Web sayfası, youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından oluşan Velivizyon platformu için, 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan ‘Ailem’ adlı bir dizi hazırlandı. Ankara’da MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Salonu’nda düzenlenen ‘Velivizyon’ tanıtım programında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Madem 86 milyonluk bir aileyiz, öğretmenlerimiz de çocuklarımızın ailesi. Öğretmenler, ebeveynler ve çocuklarla hep birlikte kocaman bir bir aile olduğumuz mantığından hareketle dizinin adını ‘Ailem’ olarak belirledik. Bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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ZİHNİ GÖKTAY DA KATILDI

Ailem dizisinde rol alan sanatçılardan biri olan usta tiyatrocu Zihni Göktay da tanıtım toplantısında bir konuşma yaptı. 78 yaşındaki sanatçı Göktay, torununun okul kayıt işlemlerinde Bakan Tekin’in kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

ÜNLÜ OYUNCULAR ROL ALDI

27 bölümlük ‘Ailem’ dizisinde Nevra Serezli, Zihni Göktay, Volkan Severcan, Didem İnselel, Ziya Kürküt, Şebnem Özinal, Zuhal Yalçın, Mina Ünsür, Ömer Vatanartıran, Adin Külçe, Ekin Pasvanoğlu, Ada Nizamoğlu, Asya Ağaca, Doruk Günaydın, Cansın Özyosun, Gülen Karaman, Selen Severcan, Sefa Zengin, Gülçin Gülrek, Yağmur Çokgenç rol alıyor.