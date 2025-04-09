MEB’den açıklama: Yaz tatili erkene çekilmedi

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MEB’den yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilinin öne alınacağı” yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulanarak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı resmi takvimin 28 Mayıs 2024’te kamuoyuyla paylaşıldığı ve sürecin bu takvime göre işlediği hatırlatıldı.

20 HAZİRAN’DA

Buna göre, 9 Eylül 2024’te başlayan eğitim-öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Takvim internet sitesinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden, milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekiyor” denildi.