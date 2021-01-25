MEB'den 81 ilde ilk yardım eğitimi seferberliği

81 ilde İl Milli Eğitim Müdürlüklerindeki İlk Yardım Eğitim Merkezilerinde verilecek ilk yardım eğitimleri, 8 saat teorik ve 8 saat uygulamalı olmak üzere toplam 16 saatten oluşacak. Ardından 4 saatlik yine teorik ve uygulamalı ölçme değerlendirme süreci gerçekleşecek. Eğitimlerin 8 saatlik teorik bölümü eğitim merkezlerinden online olarak, 8 saatlik uygulamalı bölümü ise yine bu merkezlerde maske, mesafe, temizlik kuralları çerçevesinde yüz yüze yapılacak.

'ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN'

Bakan Ziya Selçuk, 81 ildeki ilk yardım eğitimini canlı bağlantıyla başlattı. Bakan Selçuk, okula gelen her öğrenciye güvenli bir ortam sunmanın ve var olan şartları iyileştirmenin herkesin sorumluluğunda olduğunu söyledi. Selçuk "Okulda tehlikeli ve ani bir durumda öğretmenlerimizin uygulayacağı ilk ve ivedi sağlık desteğinin çok kritik bir önem taşıdığını takdir edersiniz. Bunun için çocuklarımızın güvenliğini daha da artırmak amacıyla bugün 'İlk Yardım Eğitimi Seferberliği' başlatıyoruz" dedi.

'BAKANLIK BÜNYESİNDEKİ EN KAPSAMLI EĞİTİM'

Selçuk, 'ilk yardımcı' sertifikasına sahip olmak için Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği doğrultusunda gerekli eğitimleri almak gerektiğinin altını çizerek, "İşte biz öğretmenlerimizin ve diğer okul çalışanlarımızın bu belgeye sahip ilk yardımcılar olmasını istiyoruz. Okul yüzlerce insanın bir arada yaşadığı bir mekân. Doğal olarak bir takım kaza ya da yaralanmaların olma ihtimali var. Böyle bir olumsuzluk olduğunda; yaşamsal fonksiyonların sürmesini sağlamak, durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmak için de okullarımızın insan kaynağı bağlamında yetkinleşmesi, okullardaki ilk yardımcı sayısının artması çok çok önemli. 'Görevimiz İlk Yardım' sloganı ile önümüzdeki 3 aylık süreçte ilk etapta 260 bin öğretmenimize, idarecimize ve diğer okul personeline, akabinde de öğrenci ve velilerimize ilk yardım eğitimlerinin verilmesini hedefliyoruz. Bu hareket, bugüne kadar bakanlık bünyesinde yapılmış en kapsamlı ilk yardım eğitimi çalışmalarından biri olacak" ifadelerini kullandı.

'ACİL DURUM EKİPLERİNDE GÖREV YAPABİLECEKLER'

Selçuk, eğitimler sonunda yapılacak sınavlarda gösterdikleri başarı doğrultusunda ilk yardım becerilerini kazanan katılımcıların 'ilk yardımcı' belgelerini alacaklarını ifade ederek, "Ayrıca olası deprem, sel gibi afet durumlarının yönetilmesi için oluşturulan acil durum ekiplerinde bu eğitimi tamamlamış sertifikalı öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlar görev yapabilecek. Öğrencilerimizin ilk yardım kültürü ile hayata hazırlanmaları, evlerinde ve sosyal hayatta ilk yardım bilincini geliştirmeleri için velilerimizin de bu seferberlikte rol almalarını ayrıca okul gıda işletmecileri, okul güvenlik görevlileri ve diğer çalışanlarda da ilk yardım bilincinin geliştirilmesi için bu seferberlik dahilinde planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Salgın, hayatımızı ve eğitim gündemini, önceliklerimizi değiştirdi ve birçok yeni çalışmayı gerektirdi. Ancak bugün başlattığımız 'İlk Yardım Eğitimi Seferberliği' gibi projelerimiz de çok önemli bir yere sahip ve ertelenmesi söz konusu değil" diye konuştu.