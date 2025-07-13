MEB’den 719 şampiyon açıklaması... "Hayal mahsulü iftiralar"

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MEB tartışmalar üzerine yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Sınav, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınavı müteakip kamuoyu, ayrıntılı açıklamalarla Bakanlığımızca bilgilendirilmiş olup gelen bütün itirazlar titizlikle incelenmiştir. Bazı art niyetli kişiler, kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp ‘Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var’ gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratıyorlar. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz.”