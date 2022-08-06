MEB'den 'kayıt parası' şikayetlerine soruşturma

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Alınan bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu bağış ve kayıt parasına ilişkin velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Şikayetleri değerlendiren Bakanlık müfettişleri, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme-soruşturma başlattı. Tamamlanan bazı soruşturmalar sonucunda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

BAKAN ÖZER 'TOLERANS GÖSTERMEYEĞİZ' DEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022- 2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileri ile yaptığı toplantıda Türkiye’deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçenin genel müdürlüklere aktarıldığını belirtmiş ve velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrıda bulunmuştu. Bakan Özer, bu süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, zorunlu kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini ifade etmişti.

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Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerinin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı.