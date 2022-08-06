Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MEB'den 'kayıt parası' şikayetlerine soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Kayıt Parası#Soruşturma
MEBden kayıt parası şikayetlerine soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 11:39

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022- 2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik gelen şikayetler üzerine 65 inceleme-soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Alınan bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu bağış ve kayıt parasına ilişkin velilerden gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçti. Şikayetleri değerlendiren Bakanlık müfettişleri, 65 şikayet konusuna yönelik inceleme-soruşturma başlattı. Tamamlanan bazı soruşturmalar sonucunda sorumlular hakkında görevinden alınma, uyarı, kınama gibi disiplin cezaları teklifleri getirildiği öğrenildi.

BAKAN ÖZER 'TOLERANS GÖSTERMEYEĞİZ' DEMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Haziran'da 2022- 2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul yöneticileri ile yaptığı toplantıda Türkiye’deki tüm okulların eksikliklerini gidermek için gerekli bütçenin genel müdürlüklere aktarıldığını belirtmiş ve velilerden kayıt parası istenmemesi için çağrıda bulunmuştu. Bakan Özer, bu süreçleri hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, zorunlu kayıt parası konusunda tolerans göstermeyeceklerini ifade etmişti.

Haberin Devamı

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamış, böylece okul yöneticilerinin bütçelerini kendilerinin planlamalarına imkan sağlamıştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Kayıt Parası#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik