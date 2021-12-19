MEB'den 4,6 milyon kişiye kurs desteği

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsünde yürütülen sertifikasyona yönelik eğitim hizmeti kapsamında 2020 yılında 196 bin 405 kurs açıldı. Bu sayı 2021 yılında 289 bin 521'e ulaştı. 2020'de bu kurslardan 3 milyon 569 bin 734 vatandaş yararlanırken, 2021 yılında bu rakam 4 milyon 642 bin 932'yi buldu.

EN FAZLA TALEP HİJYEN EĞİTİMİNE

Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde eğitim kurslarından en çok tercih edileni ise 'hijyen eğitimi' oldu. 465 bin 876 vatandaşın aldığı hijyen eğitimini, 123 bin 233 katılımla sosyal uyum ve yaşam kursu ve 112 bin 758 ile Kur'an-ı Kerim okuma takip ediyor. Bu yıl yoğun ilgi gören meslek kurslarına 2 milyon 92 bin 255 vatandaş katıldı. En fazla açılan meslek kursları arasında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursları yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bireylerin hayat boyu beceri geliştirmelerine sürekli destek verdiklerini belirtti.

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'2022 YILINDA 10 MİLYON KURSİYER HEDEFİ'

MEB'in bir taraftan her kademeden çağ nüfusuna sunulan eğitim hizmetinin niteliği ve yaygınlığını sürekli artırırken, diğer taraftan da vatandaşların talep ettiği kursları yaygınlaştırarak erişimi kolaylaştırmaya çalıştığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2021'de açtığımız kurs sayısı 2020 yılına göre yüzde 47 arttı. Bu artış, kurslardan yararlanan kişi sayısına da yansıdı. 2021 yılında açtığımız kurslardan yararlanan vatandaş sayımız 2020 yılına göre yüzde 30 arttı. Bu kurslardan en fazla kadınlar yararlanıyor. 2021 yılında kursiyerlerin kadın oranı yüzde 63'e yükseldi. 2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak. Gerekli planlamalarımızı da yaptık. Bu süreçleri başarıyla yürüten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'müzü, 81 ildeki yöneticilerimizi, halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yöneticileri ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum."