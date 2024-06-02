MEB’de tasarruf önlemleri

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Bakan Yusuf Tekin imzasıyla bağlı kurum ve kuruluşlara gönderilen genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararlar şöyle sıralandı:

YENİ BİNA VE ARAÇ ALINMAYACAK

- 3 yıl süreyle yurtiçinde ve yurtdışında yeni hizmet binası satın alınmayacak.

- Emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro açılacak.

- Savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları hariç acil ve zorunlu haller dışında 3 yıl boyunca yeni taşıt alınmayacak.

KÂĞIT KULLANIMI AZALTILACAK

- Kâğıt kullanımı azaltılacak. Tüm yazışmalar elektronik ortamdan yapılacak.

- Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı ve benzeri her türlü faaliyet uzaktan erişimle çevrimiçi yapılacak. Yüz yüze zorunluysa kamu tesisleri kullanılacak.

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- 3 yıl süreyle büro malzemesi, makine ve teçhizat, tefrişat, bilgisayar ve donanımı ile benzeri demirbaş alımı yapılmayacak.

- Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

- Personele, toplu taşıma olan yerlerde servis hizmeti verilmeyecek.m Eğitim Servisi