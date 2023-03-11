MEB’de çadır soruşturması

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İddiaların merkezindeki isim Bursa İl Milli Eğitim eski Müdürü Serkan Gür’dü. Bazı medya organlarında Serkan Gür’ün müdürlüğü döneminde Bursa’ya Gaziantep’ten çadırlar geldiği ve bu çadırların bakanlık logoları basılarak geri gönderildiği yönünde haberler yer aldı. Ayrıca Gür hakkında usulsüzlük iddiaları da bulunuyordu. Bu gelişmeler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa İl Müdürlüğü’nde görev yapan Gür ile bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturmanın başladığına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, “Meslek liselerimiz, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından ekmek üretiminden sıcak yemek hizmetine, uyku tulumundan hijyen maddesine bir çok alanda üretim yaparak yaraları sarmaya çalışmıştır. Bu özverili çalışmalara,kimsenin leke sürmesine izin verilmeyecektir. Bakanlığımızca titizlikle yürütülen soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi.