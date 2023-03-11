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MEB’de çadır soruşturması

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#MEB#Çadır#Soruşturma
MEB’de çadır soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Deprem bölgesindeki çadırlarla ilgili bazı iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

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 İddiaların merkezindeki isim Bursa İl Milli Eğitim eski Müdürü Serkan Gür’dü. Bazı medya organlarında Serkan Gür’ün müdürlüğü döneminde Bursa’ya Gaziantep’ten çadırlar geldiği ve bu çadırların bakanlık logoları basılarak geri gönderildiği yönünde haberler yer aldı. Ayrıca Gür hakkında usulsüzlük iddiaları da bulunuyordu. Bu gelişmeler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa İl Müdürlüğü’nde görev yapan Gür ile bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturmanın başladığına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, “Meslek liselerimiz, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından ekmek üretiminden sıcak yemek hizmetine, uyku tulumundan hijyen maddesine bir çok alanda üretim yaparak yaraları sarmaya çalışmıştır. Bu özverili çalışmalara,kimsenin leke sürmesine izin verilmeyecektir. Bakanlığımızca titizlikle yürütülen soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi. 

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#MEB#Çadır#Soruşturma

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