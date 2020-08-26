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Haber Giriş: 26.08.2020 - 11:42 | Son Güncelleme:

MEBBİS giriş ekranı: MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?

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MEBBİS giriş ekranı: MEBBİS öğretmen girişi nasıl yapılır?
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MEBBİS giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), elektronik ortamda verdiği hizmetlerin tümü tek platformda birleştirildi. Buna göre, aralarında e-Okul sisteminin de bulunduğu tüm elektronik hizmetlere https://mebbis.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanıyor. İşte MEBBİS öğretmen giriş ekranı

MEBBİS öğretmen giriş ekranı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), MEB'in sunduğu tüm elektronik hizmetlerin tamamına verilen isimdir. Bu sistem üzerinden birçok işlem gerçekleştiriliyor. İşte MEBBİS öğretmen giriş ekranı ve detaylar…

MEBBİS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

MEBBİS'e mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bu sayfa üzerinden sizin için belirlenmiş olan kullanıcı adı, şifre ve güvenlik kodunu yazarak kolaylıkla MEBBİS ana sayfasına erişilebiliyor.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

MEBBİS HANGİ HİZMETLERİ SUNUYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), MEB'in sunduğu tüm elektronik hizmetlerin tamamına verilen isimdir. E-Okul, E-Akademi, Halk Eğitim, Açık Öğretim Kurumları, e-Yurt, e-Taşınır, e-Sınav ve Personel işlemleri gibi daha birçok hizmet internet üzerinden MEBBİS aracılığıyla kullanılabiliyor.

Yardımcı modüller sayesinde öğretmen, yönetici, müdür veya uzman kişilerin kendilerini ilgilendiren işlemleri yapabildikleri MEBBİS uygulaması içerisinde; MEB Yardım Masası, TEFBİS, Merkezi Sistem Sınavları Ücret Tahakkuk Programı, Doküman Yönetim Sistemi, e-Sınav İşlemleri Modülü, e-Akademi, Okul Yönetim Sistemleri gibi modüller yer alıyor.

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