MEB yurtdışı öğretmenlik 2021 kılavuzu yayımlandı! Başvuru ne zaman ve nasıl yapılacak?

MEB 2021 öğretmenlik kılavuzu pek çok eğitimcinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, MEB yurtdışı öğretmenlik 2021 kılavuzu kapsamında başvuru işlemleri nasıl yapılabilecek? İşte, MEB yurtdışı öğretmenlik 2021 başvuru kılavuzu ve detaylı bilgiler

MEB YURTDIŞI ÖĞRETMENLİK 2021 BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak (Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç),

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak,

e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

f) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

ğ) Son 10 yılda kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

h) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

ı) Tablo-2’de belirtilen Fizik ve Kimya; Tablo-7’de belirtilen, Bilişim Teknolojileri alanlarında İngilizce; Tablo-5’te belirtilen Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı alanında Arapça; Tablo-1’de belirtilen ülkelerdeki (Fransa hariç) alanların tamamında ise görevlendirmeye esas yabancı dilde sınav başvurusunun son günü itibariyle son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL Sınavından en az “E/50 Puan” düzeyinde veya bu puana denk ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan alınmış dil belgesine* sahip olmak,

i) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak

MEB YURTDIŞI ÖĞRETMENLİK KILAVUZU VE KONTENJAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular 11-20 Ocak tarihinde alınacak. Onaylar 21 Ocak tarihine kadar yapılacak. Sınav giriş belgeleri 8 Şubat tarihinde yayımlanacak. Sınav giriş belgeleri ise 13 Şubat 2021 tarihinde yayımlanacak.

Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri



a) Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 150,00 (yüzelli) TL yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.



b) Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.



c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. Kimlik Numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.



ç) Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Aday Başvuru İşlemleri



a) Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle 11-20 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bankaya ücret yatırılmaması veya yanlış T.C. Kimlik Numarasıyla yatırılması halinde başvuru ekranı açılmayacaktır. Başvurular 20 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’ da sona erecektir.



b) Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi vb. bilgilerinin başvuru yapmadan önce MEBBİS e- Personel Modülünden kontrol edilmesi varsa yanlış veya eksik bilgilerin düzeltilmesi gerekmektedir.



c) Adayın bireysel başvurusu, görev yaptığı okul/kurum müdürlükleri tarafından kontrol edilerek 11-21 Ocak 2021 tarihleri arasında MEBBİS Başvuru Onay Modülünden onaylanacaktır.



ç) Aday, belirtilen ülke gruplarından yalnız biri için başvuruda bulunabilecektir. Bu nedenle, başvuru ekranında ülke gruplarından yalnız birini işaretlemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve Kılavuza uygun olarak tamamlanması gerekmektedir.



d) Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday, kabulü ve onayından ise onay makamları sorumludur. Aday, elektronik başvuru ile Kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır.