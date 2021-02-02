MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak? İşte açıklanan tarih

MEB unvan değişikliği sınavı için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı en son 2015 yılında yapılmış, 5 yıllık sürede yeni bir sınav yapılmamıştı. Milli eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle 6 Aralık 2020 tarihinde yapılması planlanan unvan değişikliği yazılı sınavı için başvurular 26 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınmıştı.



Ancak 6 Aralık tarihinde yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı salgın koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ONLİNE YAPILACAK

MEB unvan değişikliği sınavı tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavını 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı.