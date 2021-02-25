MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği tarihi
6 Aralık tarihinde yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı salgın koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. MEB unvan değişikliği sınavı mart ayında gerçekleşecek. Peki, MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman? İşte MEB unvan değişikliği tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı en son 2015 yılında yapılmış, 5 yıllık sürede yeni bir sınav yapılmamıştı. 2020 yılında yapılması planlanan unvan değişikliği sınavı pandemi tedbirleri kapsamında değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavını 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı.
6 Aralık tarihinde yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı salgın koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.