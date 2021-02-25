MEB unvan değişikliği sınavı ne zaman? MEB unvan değişikliği tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı en son 2015 yılında yapılmış, 5 yıllık sürede yeni bir sınav yapılmamıştı. 2020 yılında yapılması planlanan unvan değişikliği sınavı pandemi tedbirleri kapsamında değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Unvan Değişikliği sınavını 81 il merkezinde e-Sınav şeklinde 2-4 Mart tarihlerinde düzenleme kararı aldı.

6 Aralık tarihinde yapılması planlanan MEB Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Sınavı salgın koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.