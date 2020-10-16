MEB ücretsiz tablet başvurusu ve dağıtımı hakkında son gelişmeler

Ücretsiz tablet başvurusu merak edilirken, MEB ücretsiz tablet dağıtımı için süreç bugün resmen başladı. Evlerinde bilgisayar veya tablet bulunmayan İhtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin tablet dağıtacak olan MEB, EBA ve Zoom gibi platformlar üzerinden yapılacak uzaktan eğitim süresince öğrencilerin faydalanmasına katkı sunacak. Belediyeler, kurumlar, kuruluşlar ve Acun Ilıcalı, MEB ücretsiz tablet dağıtımı için çeşitli kampanyalar başlatmıştı. Ücretsiz tablet dağıtımı il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edildi ve ihtiyaç sahibi aileler belirlendi. Peki, ücretsiz tablet başvurusu yapılabilecek mi? İşte, MEB 500 bin ücretsiz tablet kampanyası için son dakika gelişmeler...

MEB ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU HAKKINDA BİLGİLER

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Çankırı Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Tablet dağıtımı için de konuşan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi;





"Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası elbette EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.





13 bine yakın EBA destek merkezini hayata geçirdik. Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bakanlık, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başladı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği "hibrit eğitim modeli" planlaması yaptı.

Bu kapsamda bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek.

Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilen EBA Destek Merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 12 bin 238'e ulaştı, önümüzdeki süreçte sayı daha da arttırılacak.

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.







Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.