MEB-TFF işbirliğiyle 100 bin çocuğa futbol eğitimi

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Yurt genelinde 100 bin çocuğa futbol eğitimi vermeyi amaçlayan Futbol Gelişim Projesi İşbirliği Protokolü, Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) düzenlenen törenle imzalandı. Törende Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı. Projeyle ilgili bilgi veren Büyükekşi, ilkokul ve ortaokullardaki çocuklara futbol eğitimi verileceğini ve cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Bakan Tekin ise okullarda spor alışkanlıklarının gelişmesiyle ilgili çaba gösterdiklerini belirterek şunları söyledi:

SPOR KÜLTÜRÜ DERSİ

“Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda spor kültürü ve alışkanlıklarının geliştirilmesiyle ilgili bir çabamız var. Günümüzde müzik ve beden eğitimi konularını ıskalıyoruz. Müfredata ‘spor kültürü’ seçmeli dersini koyduk. Çocuklarımızı spor kültürü konusunda yeterince eğitmezsek ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Milli Eğitim Bakanı olarak bu projeden çıkacak sonuçları heyecanla takip edeceğime söz veriyorum. Spor ve futbol alanındaki ilgili kişileri bu konuya destek olmaya çağırıyorum.”

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‘YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRECEĞİZ’

En önemli görevlerinden birinin sporun yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızın erken yaşta sporla buluşması çok önemli. MEB okullarının aktif kullanılması da bu nedenle oldukça değerli. Türkiye şu anda Avrupa’nın en önemli spor alt yapısına sahip. Biz de Anadolu’nun dört yanında yeni şampiyonlar yetiştirmeye çalışacağız. Bu başarıların sürdürülebilir olması gerekiyor. Diğer yandan Türk futbolunun gelişmesi için de bu altyapı çalışmaları çok önemli” dedi. Avrupa’da çocukların futbol eğitimine 6 yaşında başladığını söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise imzalanan protokol ile MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) koordinasyonunda çocuklara futbol eğitimi vereceklerini söyledi.