MEB tablet başvurusu nasıl yapılır? 67 bin 620 ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı için 8. faz!

Ücretsiz tablet başvurusu için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, ücretsiz tabletler 20 Şubat tarihine kadar Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'daki öğrencilere ulaştırılacak. Ücretsiz tablet dağıtımından faydalanacak olan öğrencilerin ise herhangi bir başvuruda bulunması gerekmiyor. Tabletler il müdürlükleri tarafından ihtiyacı olan öğrencilere sağlanıyor.

MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarın, hafta sonuna kadar yukarıda belirtilen illere teslim edileceği bildirildi.

Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Selçuk, 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarı daha öğrencilere ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Cihazlara EBA mobil uygulamalarını yükleyen yazılım uzmanlarımızdan bu zor hava koşullarında nakliyesini yapan şoförümüze ve teslimatını gerçekleştiren destek personeline kadar bu sürece emek veren, ter döken herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu yeni fazdaki dağıtıma katkıda bulunan Gaziantep'in Şehitkamil, Nurdağı ve Şahinbey belediyeleri, Muğla'nın Yatağan ve Seydikemer belediyeleri ile Trabzon Belediyesine destekleri için teşekkür eden Selçuk, daha çok öğrenciye ulaşmak için hep beraber çaba vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yatılı bölge ortaokullarında okuyan öğrenciler için sipariş edilen tablet bilgisayarların tedarik sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Selçuk, "Yakında hepsi de tablet bilgisayarlarını internetleriyle beraber ellerine alacak ve EBA'nın tüm içeriğine rahatça ulaşacaklar." müjdesini verdi.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlığın öğrencilere ulaştırdığı tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor.

Tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan başvuru esasları ile ilgili daha önce Bakan Selçuk açıklama yapmıştı. Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine eklemişti.