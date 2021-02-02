MEB sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlıyor? Gözler atama takviminde

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sözleşmeli öğretmenlik atamaları gerçekleşecek. Atamalar MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda gerçekleşecek. Binlerce kişi öğretmen atama takviminin belli olmasını bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde 2021 öğretmen atama takviminin kısa sürede netleşeceğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya dair yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.” Sözlerini kullandı.