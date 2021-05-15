MEB son dakika LGS 2021 duyurusu ile bazı konuların muaf olduğunu açıkladı

LGS sınavı ertelenecek mi sorusu için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, LGS takvimi ile ilgili bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi. Selçuk “Sınava katılacak öğrencilerimiz herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek. Bu seneye has olmak üzere LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda dil bilgisinden soru sorulmayacak. Daha çok akıl yürütme, muhakeme olacak” dedi.

LGS NE ZAMAN?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Bakan Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

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